Порядок подачи документов на усыновление детей-сирот упростили

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее порядок подачи заявлений и документов для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами. Документ был опубликован 6 января на сайте российского правительства.

Уточняется, что гражданам теперь не надо самостоятельно собирать ряд документов для органов опеки и попечительства. В частности, из перечня исключены: выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счета с места жительства, справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости или факта уголовного преследования. Как сказано в справке к постановлению правительства, также не понадобится самим предоставлять копию пенсионного удостоверения и справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Как говорится в постановлении, отныне орган опеки и попечительства будет запрашивать все вышеназванные документы напрямую у уполномоченных органов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.