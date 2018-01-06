Порядок подачи документов на усыновление детей-сирот упростили

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее порядок подачи заявлений и документов для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами. Документ был опубликован 6 января на сайте российского правительства.
Уточняется, что гражданам теперь не надо самостоятельно собирать ряд документов для органов опеки и попечительства. В частности, из перечня исключены: выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счета с места жительства, справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости или факта уголовного преследования. Как сказано в справке к постановлению правительства, также не понадобится самим предоставлять копию пенсионного удостоверения и справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
Как говорится в постановлении, отныне орган опеки и попечительства будет запрашивать все вышеназванные документы напрямую у уполномоченных органов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
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