Врач объяснила, в каких случаях можно принимать лекарства не по назначению

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Врачи могут прописывать пациентам препараты не по назначению (например, антидепрессанты при головной боли). Такой метод называется офф-лейбл, рассказала Москве 24 врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента Дарья Волкова.

По ее словам, офф-лейбл-лекарства могут прописывать не по показаниям и не в той дозировке, которая указана в инструкции. Например, применение антидепрессантов при лечении медикаментозно-индуцированной головной боли широко распространено.





Дарья Волкова врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента Есть люди, которые очень часто используют обезболивающие препараты в больших количествах. У них начинается зависимость: если болит голова, надо пить таблетку. С каждым разом доза становится больше и больше. Это и провоцирует медикаментозно-индуцированную головную боль. Чтобы разорвать этот круг, нужны антидепрессанты.

По словам Волковой, метод офф-лейбл намного проще, быстрее и бюджетнее, чем создание нового лекарства от такого вида головной боли.

"Лучше взять уже готовый препарат и попробовать его в клинической практике. Так в медицинском сообществе стали прописывать пациентам медикаменты не по назначению и оценивать эффект", – объяснила терапевт в интервью программе "Доктор 24".

Еще один пример офф-лейбл – один из современных препаратов от эректильной дисфункции у мужчин.

"Изначально его придумали для пациентов с легочной гипертензией, в частности с горной болезнью. Впоследствии провели большое исследование и поняли, что есть эффективность в другой области – урологии", – уточнила врач.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, почему не стоит принимать лекарства с истекшим сроком годности. По ее словам, эффективность таких препаратов снижается и человек не получает должного лечения.