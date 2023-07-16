08:00Общество
Врач объяснила, в каких случаях можно принимать лекарства не по назначению
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Врачи могут прописывать пациентам препараты не по назначению (например, антидепрессанты при головной боли). Такой метод называется офф-лейбл, рассказала Москве 24 врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента Дарья Волкова.
По ее словам, офф-лейбл-лекарства могут прописывать не по показаниям и не в той дозировке, которая указана в инструкции. Например, применение антидепрессантов при лечении медикаментозно-индуцированной головной боли широко распространено.
По словам Волковой, метод офф-лейбл намного проще, быстрее и бюджетнее, чем создание нового лекарства от такого вида головной боли.
"Лучше взять уже готовый препарат и попробовать его в клинической практике. Так в медицинском сообществе стали прописывать пациентам медикаменты не по назначению и оценивать эффект", – объяснила терапевт в интервью программе "Доктор 24".
Еще один пример офф-лейбл – один из современных препаратов от эректильной дисфункции у мужчин.
"Изначально его придумали для пациентов с легочной гипертензией, в частности с горной болезнью. Впоследствии провели большое исследование и поняли, что есть эффективность в другой области – урологии", – уточнила врач.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, почему не стоит принимать лекарства с истекшим сроком годности. По ее словам, эффективность таких препаратов снижается и человек не получает должного лечения.
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