На Москву надвигается гроза

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На столицу надвигаются гроза, ливневый дождь и шквалистый ветер. Об этом сообщает главк МЧС по Москве.

"С 13 часов с сохранением до конца суток 16 июля местами в Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В МЧС попросили автомобилистов снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать машины под деревьями.

Также власти Москвы порекомендовали ресторанам закрыть летние веранды и укрепить все конструкции.

Накануне гроза с сильным ливнем и градом охладила воздух в столичном регионе почти на 10 градусов. Кроме того, за полтора часа в отдельных районах столицы выпало более четверти месячной нормы осадков.

До этого синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в городе. С понедельника, 19 июля, начнется перестройка температурного режима. Температура воздуха в дневные часы будет опускаться до +20 градусов.

