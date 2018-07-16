Крымский мост в Москве украсят красной подсветкой 20 июля

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В честь 50-летнего юбилея Специальной Олимпиады Крымский мост в Москве подсветят красным цветом. Полюбоваться подсветкой можно будет 20 июля с 21:00 до 3:00 часов.

Президент Специальной олимпиады РФ Юрий Смирнов сообщил, что Москва присоединится ко всемирному празднику инклюзии.

"Мы благодарны правительству города Москвы и лично мэру Москвы Сергею Собянину за поддержку и помощь в организации освещения Крымского моста в столице", – сказал Смирнов.

В проекте "Освещение ради инклюзии" поучаствуют более 170 знаковых сооружений в мире.

Специальная Олимпиада – общественная благотворительная организация, которая помогает людям с проблемами интеллекта.

В России уже 20 лет существует движение Специальной Олимпиады.