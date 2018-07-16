Брюн назвал ЧМ-2018 "успешным и трезвым"

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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что болельщики ЧМ-2018 не злоупотребляли алкоголем.

По его словам, в ходе турнира не было выявлено отравлений и других случаев злоупотребления спиртными напитками, поэтому "чемпионат мира прошел успешно и "трезво". Статистика приводит "баснословные" цифры по выпитому пиву, добавил Брюн. Однако, если поделить эти цифры на миллионы болельщиков, окажется, что и пива выпили не так уж много, пояснил эксперт. "Я думаю, что человечество постепенно откажется от психоактивных веществ, в том числе и алкоголя, поэтому самые "трезвые" чемпионаты мира еще впереди", − цитирует Брюна Агенство "Москва".

Ранее Брюн предложил рассказывать покупателям в алкомаркетах о вреде спиртного, чтобы внедрить "идею культуры" употребления крепких напитков.