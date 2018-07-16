Брюн предложил рассказывать покупателям в алкомаркетах о вреде спиртного

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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил проводить работу по профилактике злоупотребления спиртным среди россиян. Профилактику специалист предложил проводить в крупных магазинах, в которых продают алкоголь, передает Агентство "Москва".
Брюн отметил, что в крупный магазин по продаже алкоголя, можно внедрить "идею культуры" употребления горячительных напитков.
"Человека надо научить правильно пользоваться продуктом и информировать о последствиях. Такая профилактическая работа должна вестись, необходимо рассказывать о вреде злоупотребления", – сказал он.
Ранее Брюн заявлял о планах по введению тестирования на наркотики и алкоголь на рабочих местах. Он отметил опыт Новолипецкого металлургического завода и некоторых других предприятий. По словам Брюна, цель инициативы – включить в коллективные договоры на предприятиях пункты по профилактике курения и алкоголизма. При этом сотрудника предлагается не увольнять, если он лечится от зависимости.
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