Интернет-пользователи обсуждают неуместный вид Мелании Трамп в Хельсинки

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Интернет-пользователи обсуждают неуместный вид супруги американского президента Дональда Трампа Мелании Трамп в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщают "Аргументы недели".

В Сети отмечают, что она, как всегда, была одета очень стильно, но не по погоде. Первая леди спустилась по трапу в коричневых брюках, плотной белой рубашке и теплом светло-голубом пальто. Однако в Финляндии сейчас очень жарко.

Отмечается, что Меланию Трамп уже не в первый раз замечают в неподобающей одежде. Так, недавно супруга Трампа ходила на высоких шпильках по траве.