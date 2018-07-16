На фестивале "Сабантуй-2018" в Коломенском испекут чак-чак весом в две тонны

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
На фестивале "Сабантуй-2018" в "Коломенском" испекут медовый чак-чак весом больше двух тонн. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Татаро-башкирский фестиваль состоится в музее-заповеднике 21 июля. В этом году мероприятие пройдет уже в 30-й раз.
Праздненство начнется в 13:00. Программу будут вести пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анися Ольхова, заслуженная артистка Татарстана Гульназ Сафарова и заслуженный артист Республики Башкортостана Фирдат Галиев.
Хедлайнераами вечера станут Doni&Yarik Step, Эльмира Калимуллина, Айдар Галимов, Ренат Ибрагимов, Фирдус Тямаев и Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Башкортостана. Мастер-классы для гостей проведут олимпийская чемпионка Алина Загитова, игроки хоккейных клубов "АКБарс", "Рубин", "Салават Юлаев" и волейбольного клуба "Зенит".
Всего в парке будет шесть сцен – по числу частей света. На главной сцене "Европа" выступят звезды эстрады.
На площади более 200 000 квадратных метров посетители увидят татарскую и башкирскую деревни, восточную ярмарку, аллею национальных шатров, аттракционы и многое другое. От пристани стартует парусная регата.
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