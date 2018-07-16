Доступ в Мавзолей закроют 21 июля

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Доступ туристов в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 21 июля, сообщила пресс-служба ФСО.

Отмечается, что ограничения связаны с проведением церемонии выпуска образовательных учреждений на Красной площади.

Также в этот день будет закрыт выход из Кремля через Спасский проход в сторону площади.

Ранее сообщалось, что Мавзолей Ленина стал самой популярной достопримечательностью у болельщиков ЧМ-2018. Чтобы посмотреть на вождя мирового пролетариата, туристы начинают выстраиваться в очередь с шести утра.