В Росстандарте заявили о работе над обновлением ГОСТа на икру

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Росстандарт работает над обновлением ГОСТа на икру, в котором будет сделан акцент на снижении массовой доли соли. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ведомства Антон Шалаев.

Шалаев подчеркнул, что это один из методов защиты от фальсифицированной икры, которая появляется в магазинах. Согласно действующей редакции ГОСТа, сейчас массовая доля поваренной соли икры первого сорта составляет 4-6%, а второго – 4-7%.

Ранее стало известно, что цена на красную икру в России может вырасти до 15 тысяч рублей за 1 килограмм в 2025 году. На Камчатке игра уже подорожал на 2 тысячи рублей.

Также в России вступил в силу ГОСТ на вегетарианскую и веганскую продукцию. Он устанавливает технические критерии продуктов и ингредиентов.