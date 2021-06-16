В Минтруде предложили автоматически назначать пенсию

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В России хотят автоматизировать назначение пенсии при подаче заявления через госуслуги. Соответствующий проект разработал Минтруд.
Уточняется, что текст документа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме", – заявляется в пояснительной записке к проекту.
По задумке авторов, возможность автоматического назначения пенсии станет доступна россиянам, которые никогда не работали за границей. При этом гражданам нужно будет предоставить согласие на данную операцию.
Ранее финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак рассказал, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 100 тысяч рублей. Он посоветовал копить за счет регулярного откладывания части активного дохода и инвестиций.
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