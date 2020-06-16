Более 163 тыс проездных билетов продлили москвичи за четыре дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 163 тысяч проездных билетов продлили москвичи за четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Всего с начала оказания услуги пассажиры продлили более 163 тысяч проездных, из них – 75% были записаны на карту "Тройка" и 25% – на социальные карты", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в кассах метро пассажиры продлили 145 тысяч транспортных карт, в киосках Мосгортранса – около 7 тысяч. И еще свыше 11 тысяч проездных продлили в интернете.

В Дептрансе попросили пассажиров перед обращением за услугой в кассы проверять доступность продления своих проездных билетов в мобильном приложении "Метро Москвы", на Едином транспортном портале или с помощью бота @MosCardCheckBot в Telegram. Это позволит ускорить оказание услуги и уменьшить очереди, добавили в пресс-службе.

Ранее горожанам объяснили, как продлить действие проездных документов, которыми они не смогли воспользоваться в период действия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Проездные документы продлят тем пассажирам, которые в период действия режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня совершили не более 22 поездок. Уточняется, что количество дней будет продлено в соответствии со сроком действия проездного.

В случае если поездок было больше, но в период с 30 марта по 11 мая включительно проездным воспользовались не более 8 раз, услугу по продлению билета также окажут. Объясняется это тем, что часть жителей столицы начала пользоваться общественным транспортом с 12 мая, когда к работе стали возвращаться промышленные и строительные компании.

