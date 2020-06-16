Москвичей предупредили о дожде в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К столичному региону приближается атмосферный фронт, который 17 июня принесет дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики сообщили, что в среду воздух в столице и области прогреется до +29... +31 градуса. При этом днем ожидаются кратковременные дожди, грозы и ветер, порывы которого могут доходить до 13 метров в секунду.

В Гидрометцентре добавили, что первая половина июня в столице оказалась на 1,2 градуса теплее климатической нормы, а 13 июня уже была превышена месячная норма осадков. В этот день выпало 86 миллиметров осадков.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что в выходные на погоду столичного региона начнет влиять активный циклон с северо-запада, станет прохладнее. Пройдут кратковременные грозовые дожди, облака и осадки будут ограничивать дневной прогрев: в субботу – плюс 24–26.

В воскресенье дожди и грозы прекратятся, но усилившийся ветер принесет к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы. Столбики термометров опустятся до плюс 20–22.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что холодная погода из центра страны будет постепенно перемещаться на юго-восток. Там показатели окажутся ниже нормы на два–три градуса. Понижение температуры прогнозируется в Новосибирской, Омской и Томской областях.

