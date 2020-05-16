В Москве утвердили порядок выплаты грантов собственникам коммерческой недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве сформировали порядок выплаты грантов собственникам и арендодателям коммерческой недвижимости. Эти средства они смогут направить на компенсацию имущественных и земельных платежей, передает портал мэра и правительства столицы.

"На выплату грантов город планирует направить 15,3 миллиарда рублей. На финансовую поддержку смогут претендовать 6,5 тысячи организаций – собственников и арендодателей коммерческой недвижимости в Москве, которая используется под торговлю, общепит, бытовые услуги, гостиницы", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что грант в размере стопроцентной суммы налога на имущество, земельного налога, арендной платы за землю будет выплачен собственникам площадей, сдаваемых в аренду, при условии, что всем арендаторам снизят арендные ставки не менее чем на 50%.

Грант в размере 50% от сумы имущественных платежей смогут получить те собственники, которые самостоятельно используют коммерческую недвижимость. При этом в отношении собственников коммерческой недвижимости не должны проводиться процедуры банкротства, ликвидации и реорганизации.

"Для получения гранта на объект недвижимости предприятия торговли, общепита, бытовых услуг должны занимать в нем не менее 80 процентов площади или иметь кадастровую оценку, соответствующую этим видам деятельности, а гостиница — иметь сертификат "звездности", – уточнил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Дату приема заявок на такие гранты определят в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что участники Московского инновационного кластера могут подать заявку на получение гранта на поддержку комплексных инновационных проектов до 1 июня текущего года. Отмечалось, что компании могут претендовать на компенсацию 15% от общего размера инвестиций в проект за год.