Участники МИК могут подать заявку на получение гранта до 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники Московского инновационного кластера (МИК) могут подать заявку на получение гранта на поддержку комплексных инновационных проектов до 1 июня текущего года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, компании могут претендовать на компенсацию 15% от общего размера инвестиций в проект за год.

Рассчитывать на поддержку могут компании, реализующие масштабный проект, который соответствует определенным требованиям. Также нужно подтвердить высокий уровень дохода сотрудников в прошлом году и наличие необходимых ресурсов для реализации проекта.

Компании должны иметь или арендовать помещения или здания, оборудование, права на результаты интеллектуальной деятельности или права на их использование. В штате компаний-претендентов должно быть не менее 30 сотрудников, сама компания должна быть зарегистрирована минимум год.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал, что продление приема заявок позволит новым участникам кластера получить финансовую поддержку от столицы.

"Организации могут претендовать на компенсацию 15 процентов от общего размера инвестиций в проект за год. Размер выплаты не превышает 200 миллионов рублей в год", – приводятся в материале слова Фурсина.

Чтобы подать заявку, нужно предоставить бизнес-план, копии учредительных документов, бухгалтерскую отчетность. Также необходимо подтвердить расходы, которые компенсирует грант.

Так, если для реализации проекта компания планирует возместить затраты на строительство объекта, следует подтвердить право на осуществление работ. Также потребуются смета расходов и документы о вводе объекта в эксплуатацию.

Заявки принимаются онлайн на i.moscow.

В апреле к кластеру присоединился Московский государственный университет имени Ломоносова. Всего к проекту уже присоединилось порядка 900 организаций, в том числе фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", корпорация "Роснано" и другие.

Кластер работает на ИТ-платформе i.moscow, которая была запущена в прошлом году. Участникам Московского инновационного кластера предоставляется доступ более чем к 190 мерам поддержки Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

Платформа i.moscow дает дополнительные инструменты для взаимодействия всех участников кластера. Для регистрации достаточно иметь усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись (УКЭП).

