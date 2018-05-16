Эксперт прокомментировал итоги исследования Роскачества о подделках коньяка в России

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что коньяк – один из самых фальсифицируемых алкогольных напитков. Так он прокомментировал результаты исследования Роскачества, согласно которому доля подделок коньяка в России достигает 30 процентов.

Он напомнил, что ведомство выявило только один коньяк, соответствующий международному уровню. Однако Шапкин подчеркнул, что в действительности ситуация еще хуже, чем описали в Роскачестве, и проблема встречается на рынке намного чаще. По его словам, качество коньячных спиртов в России невысокое, а сырье скудное. Он отметил, что некоторые российские производители используют французские коньячные спирты, однако тогда назвать коньяк российским сложно: в нашей стране он только разливается.

Шапкин упомянул, что стоит остерегаться подделок и на рынке импортного алкоголя, поскольку его тоже легко подделать, чем и занимаются бутлегеры. "То есть выброшенные бутылки не едут на мусорный полигон, а собираются... Бутлегеры заливают в бутылки спиртовую смесь с ароматизаторами, и это попадает на стол потребителя, особенно того, который покупает алкоголь через интернет, а также в кафе и рестораны", – цитирует эксперта RT. Он констатировал, что сейчас много подделок, а положение на рынке алкогольной продукции назвал печальным.

Эксперты Роскачества выяснили, что каждая третья бутылка коньяка в России – подделка. Всего они изучили напиток 47 брендов, произведенный как в разных регионах РФ, так и во Франции, Грузии, Армении, Молдавии.

Ранее специалисты Роскачества рассказывали, что не менее 20 процентов коньяка в российских магазинах нельзя называть таковым из-за состава. Большая часть спиртного, не прошедшего квалификацию, стоит 370–450 рублей.