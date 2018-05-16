Аудиоиллюзия заставила спорить пользователей Cети

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Аудиозапись в интернете заставила пользователей Сети разбиться на два лагеря и спорить о том, какое имя на ней звучит. Одни люди слышат Янни другие – Лорел.

Как пишут западные СМИ, на записи применяется технология, похожая на ту, которая в оптике реализована в "вазе Рубина" – она одновременно похожа на вазу и два человеческих профиля.

Доцент Маастрихтского университета Ларс Рики, объяснил, что все дело в частоте, на которой произносят имена. По его словам имя Янни звучит в более высоком тоне, чем Лорел. Что именно услышат пользователи, зависит от устройства или наушников, сообщает "Газета.ру".

Восприятие также может отличаться из-за возраста слушателей. Чем старше человек, тем больше вероятность, что он услышит имя Лорел, поскольку с возрастом люди теряют способность воспринимать высокие частоты.

Один из самых ожесточенных споров в Сети разразился из-за цвета платья. В 2015 году оптическая иллюзия заставила людей вести длинные дискуссии на тему его цвета. Пользователи никак не могли договориться: черно-синее оно или бело-золотое.

В мае 2018 года похожий спор случился из-за кроссовок. На этот раз высказывались предположения о том, что они розово-белые или серо-зеленые.