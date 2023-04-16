Москвичам пообещали до 14 градусов тепла на Пасху

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве на Пасху прогнозируется сухая и солнечная погода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, столбили термометров в воскресенье, 16 апреля, могут достигнуть 14 градусов тепла.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему будет преобладать солнечная и сухая погода, что позволит воздуху лучше прогреться. То есть переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 12 – плюс 14, по области – плюс 10 – плюс 15", – поделился Тишковец.

Синоптик добавил, что в этот день прогнозируется юго-восточный ветер с порывами до 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного падать и составит 757 миллиметров ртутного столба.

По словам Тишковца, воскресенье станет заключительным днем с заморозками. Сегодня они были до -3...-4 градусов по области.

Между тем ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что на следующей неделе москвичей и гостей столицы ожидает температура до плюс 17 градусов. Однако в некоторые дни атмосферное давление будет повышаться, предупредила она.

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