В России госпитализировали 2 923 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за последние сутки госпитализировали 2 923 пациентов с коронавирусом, как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Данный показатель на 1,95% превышает число случаев предыдущего дня – 2 867 госпитализаций.

Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах, рост – в 44, следует из данных Оперштаба.

Также сообщается, что за сутки выздоровели 19 006 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Скончались за тот же период 240 заболевших.

Всего по стране за последние 24 часа выявлено 11 095 новых случаев заражения COVID-19.

Накануне стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции снизился в России до 45,2%. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 86 222 601 раз.