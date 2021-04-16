В торгпредстве Эквадора опровергли сообщения об исчезновении бананов с рынка

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Руководитель эквадорского торгового представительства в Москве Рикардо Фалья высказался об угрозе исчезновения бананов из-за нового заболевания. Он отметил, что опасный для фруктов высокоинфекционный грибок в Эквадоре не был обнаружен и страна продолжит их производство.
"Эквадор продолжит производство и экспорт бананов. Это то, что касается предложения. Не думаем, что цены вырастут", – цитирует его РИА Новости.
Фалья пояснил, что, по официальным данным Минсельхоза Эквадора, инфекция не была обнаружена на территории страны. При этом на границе с Перу введены усиленные меры биологической безопасности и контроля, поскольку там грибок был выявлен.
"С прошлого года были усилены меры предосторожности и биобезопасности в трансграничных пунктах, на территории и при въезде и выезде с ферм, чтобы предотвратить проникновение вредителя в Эквадор. Усилия были удвоены, особенно на южной границе", – уточнил Фалья.
Ранее в СМИ появились сообщения, что бананы оказались под угрозой исчезновения. Опасность для них представляет высокоинфекционный почвенный гриб Fusarium TR4, победить который с помощью химикатов невозможно. Сообщалось, что заболевание распространилось из Азии и Австралии в Южную Америку.
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