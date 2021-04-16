Еще 1 901 пациент вылечился от COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за последние сутки от коронавируса выздоровел еще 1 901 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 968 682", – рассказали в Оперштабе.

В столице за минувшие 24 часа выявили 2 476 новых случаев заражения СOVID-19. Кроме того, за сутки госпитализированы 1 045 человек. В Москве скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвердили 8 995 новых случаев коронавируса. В 1 172 из них болезнь проходила без клинических проявлений.