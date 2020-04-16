Короназаговор. Почему люди верят в теории заговора о COVID-19

PR-директор модного дома Givenchy присоединилась к "корона-диссидентам"
В мире растет количество людей, которые отрицают пандемию коронавируса и не верят СМИ. Если же такой человек и соглашается с тем, что COVID-19 все же существует, то он отмечает, что ему не стоит уделять такого повышенного внимания.
Среди сторонников отрицания коронавируса – пиар-директор модного дома Givenchy. Она заявила, что пандемию COVID-19 искусственно создали элиты, чтобы заработать на простых людях. Она не верит, что коронавирус в самом деле существует.
Футуролог Сергей Переслегин же не так категоричен в своих суждениях. Он признает, что коронавирус все же существует, однако уверен, что вводимые по всему миру карантинные меры излишни.
"Это серьезная инфекция, это серьезный грипп с осложнениями. Не первый и не последний даже на моем веку, и точно не заслуживающий таких колоссальных мер, которые сейчас приняты. Как я уже сказал, информационный масштаб эпидемии превышает реальный в 112 раз", – подчеркнул Переслегин.
В то же время если коронавируса не существует или же он не заслуживает такого внимания, то возникает логичный вопрос: почему тогда сейчас пандемия COVID-19 так радикально влияет на жизни людей?
И здесь на авансцену выходят сторонники теории заговора. Они заявляют, что пандемия коронавируса – лишь предлог для того, чтобы люди перестали критически рассматривать указания властей. Такого мнения, в частности, придерживается дизайнер Сергей Пискуновский.
"Сама смертность в мире от COVID-19 составляет 0,1%. Сопоставимость этих цифр, она, на мой взгляд, убивает и заставляет представить себе, что это для чего-то создано. На мой взгляд, это создано, чтобы люди просто начали повиноваться слепо указаниям властей", – заявил Пискуновский.
Сторонники теорий заговора также считают, что пандемия стала отличным поводом для появления системы "чипирования" людей. Именно так приверженцы конспирологических теорий рассматривают введение пропускной системы в Москве.
При этом нередко происходят случаи, когда те, кто не верит в коронавирус, впоследствии сами же и заболевают. Свою историю приводит москвичка Анна Ковалева.
"Из всего окружения, из всех моих знакомых я была единственным человеком, который не верил в коронавирус. И я думала: даже если он существует, я точно им не заболею. Но 31 марта у меня резко поднимается температура до 38 градусов. При этом никаких таких симптомов ОРВИ и гриппа у меня не было", – рассказала Ковалева.
Между тем врачи, которые каждый день борются с коронавирусом, призывают людей оставаться дома и не подвергать себя опасности. Они устраивают хештег-акции и флешмобы, а один врач даже прочитал стихотворение, в котором пообещал победить заразу и предостерег от выхода из квартиры.
За последние сутки в России зафиксировали 3448 случаев заражения коронавирусом. 1370 человек, подхвативших инфекцию, зарегистрировали в Москве. Таким образом, на территории РФ обнаружили 27 938 пациентов, зараженных COVID-19.
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