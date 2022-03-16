Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В среду в столичном регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Максимальная температура в Москве составит 0...+2 градуса, местами воздух прогреется до +1 градуса. В Подмосковье – +2...-3 градуса. Ветер подует северо-восточного направления. Порывы будут достигать 8 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 35%", – говорится в сообщении.
Ночью, по прогнозам синоптиков, в Московском регионе будет морозная погода. Температура опустится до -5...-7 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в Центральный федеральный округ, Западную Сибирь, Поволжье и на Урал придут аномальные морозы.
Так, по словам метеоролога, в ЦФО с 16 по 19 марта будет на 7–9 градусов ниже нормы. Столбики термометра могут опуститься до -13...-18 градусов.
Москва пробудет под действием антициклона до конца недели – синоптик
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