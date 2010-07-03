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08:58

Тело Малашенко доставили в Москву

общество

08:58

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Тело медиаменеджера Игоря Малашенко доставили в Москву в субботу, 16 марта, рейсом "Аэрофлота". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова.

"Самолет приземлился. Теперь бюро "Ритуал" занимается всеми формальностями до понедельника", – сообщил журналист.

Прощание с Малашенко пройдет в 13:00 в понедельник, 18 марта, в ритуальном зале на Троекуровском кладбище столицы. Похороны запланированы на этот же день.

Один из основателей НТВ Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании в возрасте 64 лет. Журналист покончил с собой. Высший суд Андалусии подтвердил, что в смерти журналиста нет криминальных признаков.

В разные годы Малашенко занимал посты гендиректора РГТРК "Останкино", ТОО "Телекомпания "НТВ" и канала RTVi (Нью-Йорк, Киев). С 2009 года работал в компании "Интер ТВ" (Лондон). Также работал в компании Media-Most International, был президентом телекомпании Overseas Media Productions.

общество

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