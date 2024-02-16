Российский фотограф Дмитрий Марков умер в возрасте 41 года

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/ilya_margevich

Российский фотограф Дмитрий Марков скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщает газета "Псковская губерния" со ссылкой на его друзей.

Причины смерти Маркова пока неизвестны.

Фотограф обрел популярность благодаря документальным кадрам из разных городов РФ. Они были размещены в фотоальбомах "Черновик" (2017) и "Россия в квадрате" (2021).

Марков родился в подмосковном Пушкине. С 2007 по 2012 год он являлся сотрудником псковской общественной организации "Росток" и работал с детьми-сиротами из коррекционных детских домов.

Фотография привлекла его еще в юности. Марков сотрудничал со многими российскими изданиями. Выставки его работ были представлены в Москве, Париже, Генуе и других городах.