В ГД оценили идею ограничить право СМИ публиковать сведения о здоровье известных пациентов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Предложение ограничить право представителей СМИ сообщать о процессе лечения известных пациентов является абсолютно правильным. Таким мнением поделились первый думского зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов и член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Сегодня это какое-то преследование знаменитостей. Мы не должны забывать о врачебной тайне. На основе чего СМИ делают выводы и предположения? Это ужасно, когда человек, которого любит вся страна, и его родственники должны терпеть причиняемую им моральную боль", – цитирует ее RT.

Вместе с этим Тумусов напомнил, что медики не имеют права рассказывать о процессе лечения не только знаменитостей, но в целом всех людей.

С инициативой ограничить право СМИ публиковать сведения о здоровье известных людей ранее выступил глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующее обращение он направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

По мнению Орлова, у любого человека всегда должно оставаться право на неприкосновенность личной жизни. Однако многие представители прессы забывают об этом, считает он.

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