Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в субботу

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Мокрый снег, гололедица и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 16 февраля.

По данным портала "Метеоновости", погода в столичном регионе будет носить неустойчивый характер.

Будет облачно с прояснениями при западном ветре скоростью 6-11 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха около 80 процентов.

Рекордное температурное значение с начала зимы было отмечено в столице 15 февраля. Приборы метеостанции ВДНХ показали 2,9 градуса выше нуля.