В Москве выявлено 6 480 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в Москве выявили 6 480 новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В столице за сутки госпитализировали 787 человек. На ИВЛ находятся 523 пациента. При этом после прохождения лечения от коронавируса выздоровел еще 2 371 человек.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 907 686", – говорится в сообщении.

Скончались за минувшие 24 часа 70 человек с COVID-19.

Всего за последние сутки в России подтвердили 29 230 новых случаев коронавируса. В 4 162 (14,2%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Туве, Ульяновской области и Чукотском автономном округе.