Москва остается лидером страны по демографическим показателям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва является одним из лидеров среди регионов по демографическими показателям. По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столица уступает только республике Ингушетия. Исследование проводилось Российской академией народного хозяйства.

"Ожидаемая продолжительность жизни людей старше 65 лет в Москве составляет 21 год. Причем разницы практически нет между ожидаемой продолжительностью жизни у мужчин и женщин ", – цитирует Агентство "Москва" вице-мэра. По ее словам, столица по многим показателям опережает даже республики Северного Кавказа, которые исторически отличаются долгожительством.

По словам Раковой, по итогам 2018 года рождаемость в столице превышает смертность. "Мы сохраняем положительный тренд", – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что российское правительство рассчитывает снизить смертность в стране к 2024 году до уровня не выше на 10,9 на тысячу человек. Согласно демографической политике, до 100 процентов будет увеличена доступность детских садов для детей до трех лет, в рамках которой создадут 1900 групп присмотра и ухода. Правительство также рассчитывает увеличить и долю посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями на 50 процентов и заняться популяризацией здорового образа жизни. Ожидается, что доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом систематически, вырастет до 55 процентов – на 18% больше по сравнению с показателем 2017 года.