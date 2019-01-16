Москва остается лидером страны по демографическим показателям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва является одним из лидеров среди регионов по демографическими показателям. По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столица уступает только республике Ингушетия. Исследование проводилось Российской академией народного хозяйства.
"Ожидаемая продолжительность жизни людей старше 65 лет в Москве составляет 21 год. Причем разницы практически нет между ожидаемой продолжительностью жизни у мужчин и женщин ", – цитирует Агентство "Москва" вице-мэра. По ее словам, столица по многим показателям опережает даже республики Северного Кавказа, которые исторически отличаются долгожительством.
По словам Раковой, по итогам 2018 года рождаемость в столице превышает смертность. "Мы сохраняем положительный тренд", – подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что российское правительство рассчитывает снизить смертность в стране к 2024 году до уровня не выше на 10,9 на тысячу человек. Согласно демографической политике, до 100 процентов будет увеличена доступность детских садов для детей до трех лет, в рамках которой создадут 1900 групп присмотра и ухода. Правительство также рассчитывает увеличить и долю посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями на 50 процентов и заняться популяризацией здорового образа жизни. Ожидается, что доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом систематически, вырастет до 55 процентов – на 18% больше по сравнению с показателем 2017 года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.