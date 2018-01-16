Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Будущим молодоженам расскажут о выездной регистрации брака в столице на тематической выставке 11 февраля.

Горожане смогут ознакомиться с площадками для праздника, узнают, как будет проходить церемония, а также о том, как подать заявление.

Выставка состоится в гостинице "Даниловская" с 12:00 до 17:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Здесь же можно будет сразу забронировать дату и время мероприятия на понравившейся площадке. Чтобы попасть на выставку, нужно заранее оставить заявку по телефону: 8 (495) 954-05-65.

Выездную регистрацию браков в столице проводят с 2006 года. Свадьбу можно сыграть в усадьбах Кусково, Люблино, Влахернское-Кузьминки, в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", в Петровском путевом дворце, в особняке Петра Смирнова, Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Ильи Глазунова, гостинице "Даниловская" и Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе, а также в Московском зоопарке.

Дни открытых дверей в столичном зоосаде для будущих молодоженов будут проводить с января по март. Каждому желающему покажут все свадебные площадки, доступные для проведения праздника в зимний и летний период.

Первая выездная регистрация брака на территории Московского зоопарка состоялась 30 сентября. Церемония проходила в "Жилом доме Клюева".