Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Будущим молодоженам расскажут о выездной регистрации брака в столице на тематической выставке 11 февраля.
Горожане смогут ознакомиться с площадками для праздника, узнают, как будет проходить церемония, а также о том, как подать заявление.
Выставка состоится в гостинице "Даниловская" с 12:00 до 17:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Здесь же можно будет сразу забронировать дату и время мероприятия на понравившейся площадке. Чтобы попасть на выставку, нужно заранее оставить заявку по телефону: 8 (495) 954-05-65.
Выездную регистрацию браков в столице проводят с 2006 года. Свадьбу можно сыграть в усадьбах Кусково, Люблино, Влахернское-Кузьминки, в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", в Петровском путевом дворце, в особняке Петра Смирнова, Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Ильи Глазунова, гостинице "Даниловская" и Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе, а также в Московском зоопарке.
Дни открытых дверей в столичном зоосаде для будущих молодоженов будут проводить с января по март. Каждому желающему покажут все свадебные площадки, доступные для проведения праздника в зимний и летний период.
Первая выездная регистрация брака на территории Московского зоопарка состоялась 30 сентября. Церемония проходила в "Жилом доме Клюева".
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