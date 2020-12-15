Умер экс-игрок сборной СССР по футболу Петр Слободян

Советский футболист, обладатель Суперкубка UEFA 1975 года и двукратный чемпион СССР в составе киевского "Динамо" Петр Слободян скончался в возрасте 67 лет, сообщает "Газета.ру".

"От себя лично и от всех динамовцев выражаю искренние соболезнования родным и близким Петра Петровича", – заявил президент киевского клуба Игорь Суркис.

Петр Слободян родился в 1953 году. Играл в составе команд "Авангард" Тернополь (1970–1972), "Днепр" Днепропетровск (1972–1974), "Динамо" Киев (1975–1979) и "Локомотив" Москва (1980). Выступал за сборную СССР.