Гололедица ожидается в Москве в ночь на 16 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В ночь на четверг, 16 ноября, в Москве ожидается переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных показателей, что может привести к образованию гололедицы на дорогах. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в сообщении ведомства.

В связи с неблагоприятным прогнозом водителей призвали быть внимательными при управлении транспортными средствами, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее сообщил, что 16 ноября станет первым днем месяца с отрицательной среднесуточной температурой. При этом пик похолодания придется на 18 ноября. Ночью столбики термометров опустятся до минус 5–10 градусов, а днем потеплеет до минус 1–6 градусов.



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