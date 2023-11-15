Россиянам рассказали об опасности купленных на развес специй

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При покупке специй россиянам лучше выбирать продукт в заводской упаковке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на доцента кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрия Быстрова.

"Во-первых, специи и приправы в заводской упаковке гарантированно проходят проверку качества при производстве и санитарный контроль. В них нет вредных примесей, насекомых, пыли", – рассказал специалист.

Специи, которые продаются в магазинах или на рынках без упаковки, могут впитывать посторонние запахи или со временем потерять собственный аромат. Особенно отразиться на качестве приправ может расположенный рядом рыбный ряд.

Заводская упаковка в таком случае, отметил Быстров, служит гарантией соблюдения правил хранения. Специи без нее также могут потерять полезные свойства.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что красный и черный перец, соль, а также смесь приправ могут нанести вред пожилым людям. При выборе смеси специй в пакетиках рекомендуется внимательно смотреть на состав. Приправа должна содержать только натуральные компоненты – сушеные плоды и травы.



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