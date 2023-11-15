Более трети россиян заявили, что потратили бы миллион рублей на недвижимость

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Порядка 36% опрошенных россиян заявили о желании потратить миллион рублей на недвижимость. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования образовательной платформы Skillbox и аналитического агентства "Анкетолог".

По их данным, 15% россиян потратили бы миллион на путешествия, 12% – на запуск собственного дела, 10% – на закрытие долгов, 8% – на транспортное средство, 3% – на образование и саморазвитие.

"Крупные покупки сопровождаются у россиян чувствами волнения (34%) и радости (33%). Шопинг в целом помогает большинству опрошенных (67%) справляться с плохим настроением и стрессом, в особенности это относится к приобретению одежды (28%), любимой еды (16%), техники (15%)", – говорится в исследовании.

Шопинг в "черную пятницу" планируют 60% россиян.

Однако 39% участников опроса сообщили о проблемах с накоплением денег. 36% респондентов видят проблему в низком доходе, 17% – отсутствии постоянного источника денег, 16% – дисциплины.

До этого почти 40% россиян заявили, что считают привлекательных людей успешнее в карьере. Кроме того, 66% респондентов уверены, что привлекательные люди успешнее проходят собеседования. Однако 26% опрошенных заявили, что привлекательных людей часто не считают профессионалами.

