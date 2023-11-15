Москвичам рассказали о погоде 15 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 15 ноября, в столице и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшие осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов, в Подмосковье – от 1 до 4 градусов.

Скорость северного ветра составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в пятницу, 17 ноября, Москва будет охвачена арктическим воздухом, в результате чего в городе заметно похолодает. Он уточнил, что к выходным в столице установится декабрьская погода.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в свою очередь, сообщил, что впервые в этом месяце среднесуточная температура ниже нуля установится в столице в четверг, 16 ноября.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 15 ноября