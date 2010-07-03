Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

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Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Виктор Зуев прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением, передает ИА "НСН".

"Диагностика на любой вирус является полезной. Потому что в мире скрытые вирусы и инфекции являются правилом, а то, что они вызывают болезни, – это исключения", – отметил доктор.

Он добавил, что болезнь у всех людей протекает по разному, поэтому каждый сам должен определить для себя, нужна ли ему эта диагностика или нет. При этом он добавил, что постоянно прибегать к дополнительным обследования не стоит, однако если возникает патология с тем же герпесом, то пройти диагностику нужно.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала о "бесполезных" анализах, на которые, по ее словам, не нужно тратиться. В этот список вошли герпесвирус, дисбактериоз и цитомегаловирус.

В начале ноября Елена Малышева прокомментировала выводы специалистов Федерации независимых американских страховщиков, которые предрекли миллениалам бедность и скорую смерть. Она посчитала, что такие прогнозы не стоят внимания, поскольку средняя продолжительность жизни в мире растет.

Ведущая подчеркнула, что возможной проблемой в будущем станет рост числа пожилых людей. "Как содержать их, как сделать их жизнь активной, наполненной смыслом, – вот это будет главный вопрос человечества", – заключила она.

