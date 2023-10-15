В ГД объяснили, в каких случаях продажа части дома признается ничтожной

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Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, когда сделка по продаже части дома является ничтожной. В беседе с РИА Новости он назвал варианты оформления собственности на двух и более людей.

"В частном секторе во многих регионах России большое количество домов на двух хозяев с разными входами, отметил депутат. Сложность в продаже такого дома, что очень небольшое количество банков, которые выдают ипотеку на покупку дома на нескольких хозяев", – рассказал парламентарий.

По его словам, сосед по дому будет иметь приоритет на выкуп части доли, поэтому сначала необходимо предложить ему приобрести другую половину дома.

"А вот подарить свою часть имущества и земли другому лицу можно без согласия и даже без уведомления соседей. В судебной практике были случаи, когда сосед дарил свою часть постороннему лицу, а на самом деле это был покупатель, который передал деньги наличными", – отметил Чаплин.

Как добавил депутат, первым вариантом оформления дома на две семьи является долевая собственность, когда каждая семья становится собственником. Еще существует личная собственность, при которой застройщик при строительстве дома сразу оформляет на каждого хозяева право собственности. Третьим вариантом парламентарий выделил личную собственность, которую оформляют из долевой.

Ранее стало известно, что у 63% граждан РФ есть собственная дача. Сервис "Ситидрайв" и аналитическое агентство A2:Research провели опрос. Выяснилось, что большинство респондентов выбирают дачи неподалеку – у 43% опрошенных дачные участки располагаются в пределах 50 километров от города, у 28% – в пределах от 50 до 100 километров.

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