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Общество

19:34

Менеджер заявила об исчезновении блогера-миллионника Саши Спилберг

общество

Фото: duma.gov.ru

Менеджер блогера Саши Спилберг заявила об ее исчезновении. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте девушки.

"Саша не выходит на связь уже третий день. <...> Мы не понимаем, что происходит", – написала менеджер, приложив скриншот диалога с блогером.

Также она попросила всех, кто что-либо знает о Саше Спилберг, написать в личные сообщения аккаунта.

В агентстве Hype Agency, с которым работает блогер, отказались комментировать News.ru это сообщение.

"Извините, никаких комментариев не даем", – ответил агентству директор департамента эксклюзивных блогеров Антон Карпенко.

Позже концертный директор Табриз Шахиди сообщил "Газете.ру", что с блогером Сашей Спилберг все в порядке.

"Все норм, не переживайте", – отметил Шахиди.

На просьбу о более подробной информации он ответил, что не имеет ни малейшего представления о происходящем, так как не является менеджером девушки.

Ранее блогер Эдвард Бил, который весной устроил серьезное ДТП на Садовом кольце, сжег свои водительские права.

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