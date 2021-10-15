Менеджер заявила об исчезновении блогера-миллионника Саши Спилберг

Фото: duma.gov.ru
Менеджер блогера Саши Спилберг заявила об ее исчезновении. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте девушки.
"Саша не выходит на связь уже третий день. <...> Мы не понимаем, что происходит", – написала менеджер, приложив скриншот диалога с блогером.
Также она попросила всех, кто что-либо знает о Саше Спилберг, написать в личные сообщения аккаунта.
В агентстве Hype Agency, с которым работает блогер, отказались комментировать News.ru это сообщение.
"Извините, никаких комментариев не даем", – ответил агентству директор департамента эксклюзивных блогеров Антон Карпенко.
Позже концертный директор Табриз Шахиди сообщил "Газете.ру", что с блогером Сашей Спилберг все в порядке.
"Все норм, не переживайте", – отметил Шахиди.
На просьбу о более подробной информации он ответил, что не имеет ни малейшего представления о происходящем, так как не является менеджером девушки.
Ранее блогер Эдвард Бил, который весной устроил серьезное ДТП на Садовом кольце, сжег свои водительские права.
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