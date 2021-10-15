Названы самые "влиятельные" паспорта в мире

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Паспорта Сингапура и Японии являются самыми "влиятельными" в мире. Их обладатели могут посещать без визы 192 страны, сообщает CNN.
Последним в рейтинге стал документ Афганистана, граждане которого могут посетить без визы всего 26 стран. Россия в данном списке находится на 52-м месте – 118 стран без визы.
В отчете обращается внимание на рост глобального неравенства в доступности международных перемещений.
"Ограничения на поездки, связанные с COVID-19, являются новым дополнением к набору инструментов сдерживания миграции, используемых глобальным севером для ограничения мобильности с глобального юга", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ростуризм не будет вносить никаких предложений, связанных с ограничениями выезда туристов за рубеж. Специалисты готовы делать все возможное, чтобы российские граждане за границей отдыхали с комфортом и в безопасности.
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