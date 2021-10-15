Эксперт рассказал, как не стать жертвой кибермошенников во время переписи населения

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Во время переписи населения, которая пройдет в России с 15 октября по 14 ноября, могут активизироваться кибермошенники, предупредил специалист компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

По его словам, поскольку в этом году принять участие в переписи можно через портал госуслуг, злоумышленники могут попытаться создать дублеры этого сайта, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан и получить доступ к их учетной записи.

При переходе на госуслуги, посоветовал Сизов, необходимо следить за строкой браузера. Эксперт подчеркнул, что там должен высвечиваться настоящий адрес – https://www.gosuslugi.ru/.

"Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Так, при мошенничестве с выплатами злоумышленники дописали к нему всего одну букву "S" – gosuslugis.ru", – приводит слова Сизова агентство "Прайм".

Кроме того, кибермошенники могут заменять буквы на похожие символы, например "о" на цифру "0", добавил эксперт.

Ранее МВД РФ предупредило о мошенниках, которые могут приходить к гражданам под видом волонтеров всероссийской переписи населения.

В ведомстве подчеркнули, что перед началом опроса переписчик должен представиться и показать удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Он должен также сообщить жильцам, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с законодательством.