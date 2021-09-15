Жириновский призвал уволить порвавшего ухо ученику директора школы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за увольнение директора школы, который порвал ухо ученику за отказ снять сережку. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"До каких пор это будет продолжаться? Серьга, прическа, вообще внешний вид – это право ученика. Никакого насилия, тем более в такой оскорбительной форме в отношении учащегося быть не должно", – сказал Жириновский.

Политик высказался о недопустимости жестокого отношения учителя к внешнему виду ребенка.

"Немедленно нужно уволить учителя или директора, который позволил себе такое отношение, чтобы духу его не было в сфере педагогики!" – заключил Жириновский.

Ранее сообщалось, что в Курской области восьмиклассник обвинил директора школы в издевательствах. Подросток утверждал что педагог последние несколько лет избивал его, а на днях вырвал серьгу из уха.

Директор, в свою очередь, утверждает, что никого не избивал, а просто потребовал у школьника снять серьгу, что тот и сделал. Но, когда он снимал украшение, мочка стала кровоточить.

Информацию проверяет прокуратура. Ученика отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

