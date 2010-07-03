МЧС предупредило о сильном ветре в Москве вечером 15 сентября

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 13-18 метров в секунду вечером в воскресенье и в понедельник. Предупреждение передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет с 19:00 15 сентября и сохранением в течение суток 16 сентября местами по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 13-18 метров в секунду", – сказано в сообщении.
Водителям рекомендовали парковать машины вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев. Также МЧС советует обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями и шаткими объектами.
Синоптики предупредили, что ближе к вечеру 15 сентября в столице ожидается пасмурная погода и дожди. Воздух прогреется максимум до +15 градусов.
Также они отметили, что в Москве на следующей неделе будет наблюдаться барическая "пила". Это резкие колебания атмосферного давления, пояснили синоптики.
В начале недели атмосферное давление будет составлять 733 миллиметра ртутного столба. К выходным показания вернутся в норму.
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