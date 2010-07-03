"Аэрофлот" ограничит доступ в бизнес-залы 18 городов

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Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов России.

Нововведение касается участников золотого уровня программы лояльности "Аэрофлот Бонус", купивших билеты экономкласса, передает РИА Новости.

Ограничения затронут Анапу, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Калининград, Кемерово, Краснодар и Минеральные Вод.

Также в список вошли Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Ростова-на-Дону, Салехард, Самара, Саратов, Хабаровск и Якутск.

Проход в бизнес-залы теперь доступен только пассажирам бизнес-класса и владельцам карт платинового уровня. В качестве компенсации пассажирам автоматически начислят три тысячи миль.

Ранее "Аэрофлот" ограничил доступ по программе в аэропортах Архангельска и Магнитогорска. Изменение правил компания обосновала экономической целесообразностью.

Ранее журналист Дмитрий Алешковский подал в суд на "Аэрофлот" с требованием вернуть платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус" и накопленные мили.

"Аэрофлот" лишил его привилегий за критику гендиректора авиакомпании в соцсетях. Позднее Алешковский извинился, однако перевозчик свое решение не изменил.