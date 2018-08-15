ЦБ выпустил памятные монеты в честь юбилея Владимира Высоцкого

Памятная монета из серебра, посвященная поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому, вышла в обращение в России 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
В оборот поступили монеты номиналом 2 рубля. "На ее оборотной стороне на фоне силуэтов двух коней изображен Высоцкий с гитарой, слева от него – меч, справа указаны годы жизни: 1938-1980 гг. Вверху по окружности расположена надпись "Владимир Высоцкий", – сообщили в пресс-службе.
В 2018 году, как отмечается, исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, и это вторая памятная монета, посвященная ему: в январе 2018 года ЦБ выпустил аналогичную монету номиналом 25 рублей, передает Агентство "Москва". Каждую монету выпустили тиражом три тысячи штук.
В конце июля Банк России выпустил памятные монеты, посвященные "Ну, погоди!" в честь 50-летия знаменитого мультфильма. На монетах номиналом 3 и 25 рублей изображены герои картины.
Памятные монеты из недрагоценных металлов серии "Российская (советская) мультипликация" вышли в обращение в конце декабря 2017 года. На оборотной стороне серебряных монет номиналом 3 рубля серии изобразили трех богатырей на фоне древнего города, на монетах "Винни Пух" изобразили сцены из мультфильма с Винни Пухом и Пятачком.
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