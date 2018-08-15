В Сети появилось видео со свадьбы Поклонской

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В Сети появилось видео со свадьбы депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Видеозапись опубликовало издание Daily Storm.

Как сообщает издание, банкет стоимостью 90 тысяч рублей был организован в ресторане в курортном поселке Береговое под Ялтой. По словам шеф-повара ресторана, на банкет пригласили 32 гостя.

Ранее присутствующие на бракосочетании гости рассказали изданию, что мероприятие было скромным, но со вкусом. Сама Поклонская отказалась давать интернет-порталу комментарии по поводу своей личной жизни.