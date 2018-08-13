СМИ сообщили о свадьбе Натальи Поклонской

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, сообщает Daily Storm.
Присутствующие на бракосочетании гости рассказали изданию, что мероприятие было скромным, но со вкусом. Церемония бракосочетания прошла в Крыму.
Сама Поклонская отказалась давать интернет-порталу комментарии по поводу своей личной жизни.
В декларациях о доходах супруг у Поклонской не значился, так как с первым мужем она была в разводе. Однако в СМИ появлялись сообщения, что у нее есть отношения.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала Наталью Поклонскую за самопиар, а Оксана Пушкина посоветовала ей оставить пост главы думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах. Поклонская, в свою очередь, ответила на критику в свой адрес и принесла извинения коллегам "за неудобства".
Наталья Поклонская вышла замуж за чиновника в Крыму
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