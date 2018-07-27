Поклонская "извинилась" перед раскритиковавшими ее Родниной и Пушкиной

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на критику в свой адрес со стороны Ирины Родниной и Оксаны Пушкиной, а также принесла извинения коллегам "за неудобства". Об этом Поклонская написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Я не удивляюсь тону и содержанию выступлений коллег Родниной и Пушкиной. Это их мировосприятие и их ответственность", − подчеркнула Поклонская. Обращаясь к своим критикам, она извинилась "за неудобства, которые Вам пришлось пережить и которые Вы очевидно все еще переживаете в связи с вхождением Крыма в состав России".
Депутат также отметила "перманентное раздражение" коллег в свой адрес, добавив, что "никогда не бахвалилась" работой в Крыму. По словам Поклонской, главной оценкой своей деятельности она считает преследование со стороны экстремистских организаций и властей Украины, где ее судят заочно.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала Наталью Поклонскую за самопиар, а Оксана Пушкина посоветовала ей оставить пост главы думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах.
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