Путин отметил нехватку позитивного контента в соцсетях

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

В социальных сетях не хватает позитивного контента, заявил Владимир Путин в ходе посещения образовательного форума "Машук".

Руководитель проекта "Студенческий медиахолдинг" Висраил Хадиев рассказал российскому лидеру о том, как создается контент для студенческих телевизионных студий, передает РИА Новости. По его словам, в основном контент распространяется в соцсетях, а в планах сотрудничество с каналами в регионах.

"Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает", – отметил Путин.

14 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ровнять "под одну гребенку" все дела по фактам публикаций в социальных сетях.

Ранее представители социальной сети "ВКонтакте" сообщили об изменении настроек приватности. Пользователи смогут полностью скрывать свой профиль от всех, кроме друзей, так как соцсеть обеспокоена преследованием за репосты.

Объявление о реформе системы приватности соцсети "ВКонтакте" на фоне уголовных дел за репосты прокомментировал директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.