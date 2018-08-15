Путин отметил нехватку позитивного контента в соцсетях

15 августа, 15:45
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
В социальных сетях не хватает позитивного контента, заявил Владимир Путин в ходе посещения образовательного форума "Машук".
Руководитель проекта "Студенческий медиахолдинг" Висраил Хадиев рассказал российскому лидеру о том, как создается контент для студенческих телевизионных студий, передает РИА Новости. По его словам, в основном контент распространяется в соцсетях, а в планах сотрудничество с каналами в регионах.
"Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает", – отметил Путин.
14 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ровнять "под одну гребенку" все дела по фактам публикаций в социальных сетях.
Ранее представители социальной сети "ВКонтакте" сообщили об изменении настроек приватности. Пользователи смогут полностью скрывать свой профиль от всех, кроме друзей, так как соцсеть обеспокоена преследованием за репосты.
Объявление о реформе системы приватности соцсети "ВКонтакте" на фоне уголовных дел за репосты прокомментировал директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.
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