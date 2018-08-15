Создание новых парков войдет в предвыборную программу Собянина

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин включил в предвыборную программу создание в городе новых парковых зон. Об этом он сообщил на встрече с экспертами в сфере благоустройства в своем избирательном штабе.

Он отметил, что создавать такие зоны нужно по примеру Братеевского каскадного парка, где можно "не только покататься на велосипеде, но также поиграть в волейбол, баскетбол, в "городки" и в другие игры вплоть до самых экзотических для Москвы". "Такие парки появляются, и, конечно, вы правы, что их надо расширять и связывать друг с другом", – сказал Собянин. По его словам, за последние годы в столице привели в порядок около 500 парков и скверов, причем половина из них была создана на месте заброшенных пустырей.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".