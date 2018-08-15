Карамельная мануфактура открылась на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Гости Парка ремесел на ВДНХ могут посетить Карамельную мануфактуру, где можно попробовать и самим приготовить различные сладости. Здесь представлено более 30 видов карамелек, фигурных леденцов, маршмеллоу и мармелада, говорится на сайте ВДНХ.
"В Парке ремесел ВДНХ появился новый резидент – Карамельная мануфактура в строении №174а – место, где можно не только увидеть и попробовать поражающие воображение сладости, но и научиться делать их самостоятельно", – говорится в сообщении.
Как отмечается, все сладости сделаны вручную и только из натуральных ингредиентов.
Посетители смогут на мастер-классах сами приготовить три леденца разных форм, цветов и вкусов.
Карамельная мануфактура работает с понедельника по четверг с 11:00 до 20:00, а с пятницы по воскресенье – с 11:00 до 21:00.
Накануне стало известно, что на ВДНХ отреставрировали фасад павильона № 58 "Земледелие". Восстановлено уникальное декоративное убранство и выложенный смальтой герб, украшавший вход в павильон. Специалисты вернули первоначальный облик витражу "Переяславская рада", отреставрировали шпиль и венчающую его звезду, стелы, керамические капители, элементы арки входа.
Масштабная реконструкция на ВДНХ
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